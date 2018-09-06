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Главного оппозиционера ДНР заметили в Москве
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Главного оппозиционера ДНР заметили в Москве 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский находится в Москве. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил главный редактор издания «Украина.ру» Александр Чаленко.
По словам Чаленко, он случайно встретился с Ходаковским 5 сентября в районе 17:00 на станции метро «Новокузнецкая».
«Я ему: Саша! Он кивнул. Я поворачиваюсь и делаю попытку подняться вверх по спускающемуся вниз эскалатору. Заметив мой маневр, Ходаковский качает головой: мол, не надо. Почему-то не захотел со мной поговорить. Почему, не знаю. Наверное, обиделся на меня», — рассказал журналист.
«Мне вчера сказали, что Ходаковский может принять участие в выборах главы ДНР, если выборы, конечно же, будут. Вместе с героями "Русской весны" [бывшим председателем Народного Совета ДНР] Андреем Пургиным и [бывшим народным губернатором Донецкой области] Павлом Губаревым, а также крепкими хозяйственниками — Игорем Мартыновым, экс-мэром Донецка, и мэром Горловки Иваном Приходько», — добавил Чаленко.
6 сентября «Интерфакс» сообщил, что выборы нового главы ДНР могут пройти в начале ноября. «Нового главу республики могут избрать уже в первой половине ноября, возможно, 6-7 числа», — рассказал источник агентства в аппарате исполняющего обязанности главы республики. Он отметил, что депутаты ДНР обсудят и утвердят дату голосования на заседании Народного совета 7 сентября.
До марта 2014 года Ходаковский командовал спецподразделением «Альфа» управления Службы безопасности Украины по Донецкой области. После начала волнений в Донбассе перешел на сторону пророссийских сил. Командовал бригадой (батальоном) «Восток», до июля 2014 года возглавлял министерство безопасности ДНР. В феврале 2016-го Ходаковский объявил о переходе в оппозицию к тогдашнему главе республики Александру Захарченко, убитому 31 августа этого года.
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