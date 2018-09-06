Продукцию Порошенко нашли в магазинах США

Продукцию российской фабрики Порошенко нашли в магазинах США

По его словам, в Соединенных Штатах можно купить «Киевский торт» производства фабрики Roshen с маркировкой «сделано в России », сообщает телеканал NewsOne.

Артеменко также заявил, что «американский политический истеблишмент» разочаровался в украинской власти, и не будет поддерживать ее на выборах.

«Они будут поддерживать того кандидата в президенты, который выиграет выборы, но только не кандидата Порошенко», — подчеркнул он.

В марте сообщалось, что Липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen, увеличила убыток почти в 64 раза по итогам 2017 года.

Напомним, в феврале в Roshen заявили о готовности «сгноить» фабрику в Липецке. В январе 2017 года принадлежащая Порошенко корпорация Roshen объявила о решении остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике по «экономическим и политическим причинам».