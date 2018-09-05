Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей

Российские блогеры прокомментировали снимки подозреваемых в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, размещенные британской полицией ранее.
Пользователь «Уругвайская разведка» в Twitter обратил внимание на то, что на двух разных снимках предполагаемых Петрова и Баширова значится одинаковое время вплоть до секунды. «Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства», — иронично заметил блогер.
«Ааа! Мы в матрице!», — ответил ему Николай Немчинов.
«И камера снимает с разных ракурсов», — нашел другую нестыковку Кот Бэгимот.
«Время — хайли лайкли. Вы не рефлексируйте», — посоветовал Адик Ватный.
Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.