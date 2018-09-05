Порошенко ловко одурачил украинцев

Украинцы после четырех лет засилья постмайданной власти стали подозревать, что что-то идет не так. Вместо движения в благополучную Европу страна продолжает стремительно деградировать. Виновником этого несчастья многие СМИ Незалежной называют президента Петра Порошенко

"Нынешнее поколение детей будет жить в ЕС", — цитирует украинского лидера издание "Главред".

Об этом президент Незалежной сказал пару дней назад.

Автор материала сравнивает заявление главы украинского государства со словами советского лидера Никиты Хрущева — тот обещал построить коммунизм в отдельно взятой стране уже в 1980 году.

Общества всеобщего процветания СССР, как известно, не построил. На Украине же, пишет автор, движение в светлое европейское будущее было заменено стремлением к еврокоммунизму — к социал-демократической модели, восприимчивой к идеям марксизма-ленинизма. И если общество Незалежной лишить этого стремления, то оно потеряет всякий смысл своего существования.

"Украина как общество не может сосредоточиться на простых идеях обогащения и счастья, которые могут объединить его и потому вынуждена прибегать к химерам религиозных идей", — утверждает "Главред".

Незалежная, отмечает издание, тем не менее не может отказаться от движения к "европейскому счастью". В противном случае у нее есть два пути, подчеркивает "Главред" — либо в "российская империя", либо замена "европейской мечты" на "жуткий национализм".

"И то и другое для Украины будет означать огромные несчастья, возможно даже гибель. Так что пусть уж лучше Порошенко произносит свои безобидные и смешные фразы в стиле а-ля Хрущева", — резюмирует газета.

Напомним, ранее украинский лидер решил исключить из всех законов страны, в том числе из Конституции, упоминание о Черноморском флоте. Благодаря этому полуостров, полагает Порошенко, останется украинским, зато российского флота там уже не будет.