Дочь Скрипаля захотела в Россию

«Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача — это вылечить папу, чтобы он поправился. Как только он поправится, я [Юлия] собираюсь вернуться обратно домой, в Россию», — сообщила женщина.

По словам Виктории, пострадавшая после выписки из больницы встречалась с подругой. «Я знаю, что до того, как проходил чемпионат мира [по футболу] в России, с Юлей встречалась ее подруга из России, которая привозила гречку», — сказала она. Племянница Скрипаля добавила, что женщины виделись в Лондоне, поэтому где сейчас проживает Юлия, никто точно не знает.

Ранее Виктория рассказывала, что дочь Скрипаля в последний раз связывалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны в конце июля. Семья также подозревает, что бывшего шпиона нет в живых, поскольку он не выходит на связь.

В начале августа сообщалось, что 90-летняя мать Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы увидеться с сыном.