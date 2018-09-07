Британия намерена конфисковать «грязные деньги» россиян

Правительство Великобритании собирается конфисковать активы десятков российских бизнесменов в качестве новых санкций по делу об отравлении Сергея Юлии Скрипалей , пишет The Daily Mirror.

По данным источника издания в правительстве, Национальное агентство по борьбе с преступностью готовится конфисковать активы «десятков российских олигархов» после представленных широкой общественности новых данных по делу об инциденте в Солсбери.

Предполагается, что под санкции могут попасть более 100 российских предпринимателей, ведущих бизнес в Великобритании.

Издание отмечает, что в начале 2018 года полиция получила право на конфискацию так называемых «грязных денег»: средств, законность получения которых их владельцы не смогут доказать. В мае Комитет по международным делам нижней палаты британского парламента представил доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Соединенном Королевстве».

Из него следовало, что несмотря на санкции российские предприниматели продолжают вести бизнес в лондонском Сити. Комитет призвал тщательно проверить все подозрительные активы и очистить британскую финансовую систему от «грязных денег».