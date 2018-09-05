Россия нанесла удары в Сирии

Четыре самолета РФ с авиабазы Хмеймим 4 сентября нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В тот же день (4 сентября — ред.) четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", — сказал он.
Конашенков рассказал, что удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотники, а также "по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама".
*Террористическая организация, запрещенная в России