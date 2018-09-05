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«Новичок» нашли во флаконе духов Nina Ricci
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«Новичок» нашли во флаконе духов Nina Ricci 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Телеграм-канал Mash
Россияне, подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, использовали для распрыскивания химиката флакон духов Nina Ricci «Premier Jour». Об этом сообщает The Sun.
По информации таблоида, Александр Петров и Руслан Боширов привезли флакон с собой из России. Пузырек был оснащен специальным разбрызгивателем.
Как отмечается, именно эту емкость позднее нашел в парке британец Чарли Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества в июне вместе с подругой Дон Стержес, которая впоследствии скончалась. Как флакон попал в парк, пока неизвестно, однако теперь оба случая связаны воедино.
Ранее 5 сентября Лондон назвал имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей. Кроме того были опубликованы их фотографии.
Пара британцев из Эймсбери — Роули и Стерджесс оказались под воздействием того же вещества, от которого пострадали Скрипали, утверждали британские спецслужбы. Роули пришел в себя, однако Стерджесс скончалась. По словам мужчины, он подарил флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.
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