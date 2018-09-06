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Скрипалей отравили британцы
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Скрипалей отравили британцы 

Дни.ру + ещё 9 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Сергея и Юлию Скрипаль могли отравить британцы. Сенсационную версию громкого дела озвучили эксперты.
На равноудаленном расстоянии от секретной британской лаборатории "Портон Даун" находятся города Солсбери и Эймсбери. В первом полгода назад отравили семью Скрипалей, а во втором — спустя четыре месяца пресловутый "Новичок" применили снова. Тогда под его воздействие попал местный наркоман и его сожительница.
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Эксперты предполагают, что отравляющее вещество было произведено в "Портон Дауне", а не доставлено из России, как утверждают британские официальные лица. Такое мнение высказал в эфире Первого канала доктор химических наук Михаил Ринк.
"Портон Даун" — научный парк, крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании.
По неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химических веществ на биологические организмы, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях.
17 лет назад в Солсбери при загадочных обстоятельствах погиб российский перебежчик, биолог Владимир Пасечник. После мартовского инцидента некоторые эксперты предполагали, Сергей Скрипаль работал на англичан, создававших новое оружие. Возможно, что оно просто недостаточно тщательно вымыл руки перед выходом с секретного производства.
Как бы там ни было, Лондон придумывает сейчас все новые предлоги для того, чтобы обвинить Россию в отравлении Скрипалей. Накануне, 5 сентября в парламенте выступала премьер-министр страны Тереза Мэй. Она обнародовала новые факты по этому делу. Были представлены фотографии двух мужчин, которых Мэй назвала подозреваемыми в отравлении.
По ее словам, некто Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ. Британская прокуратура утверждает, что они и организовали отравление в Солсбери. Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, пока не понятно, как это будет происходить.
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