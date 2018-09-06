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Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
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В Британии объяснили нестыковки на фото подозреваемых в «деле Скрипалей» 

РИА Новости + ещё 148 32 минуты назад
Время, указанное на фото подозреваемых в отравлении Скрипалей, совпадает, поскольку съемка велась одновременно с двух разных камер в лондонском аэропорту Гэтвик, заявил РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать наблюдения представителей российских властей и СМИ о странности фотографий.
Metropolitan Police
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении. Скотланд-ярд опубликовал фотографии подозреваемых в аэропорту Гэтвик.
О странности в фотографиях заявила, в частности, официальный представитель МИД Великобритании Мария Захарова. По словам Захаровой, на снимках запечатлен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотланд-ярда указано время — 16.22.43). Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".
"Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах, в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
>> Скрипалей отравили британцы
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
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