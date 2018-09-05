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Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
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Трамп назвал ложью сообщения о приказе убить Асада 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи американского журналиста Боба Вудворда, написавшего об отданном лидером США приказе уничтожить президента Сирии Башара Асада.
«Книга Вудварда уже дискредитирована и опровергнута министром обороны Джеймсом Мэттисом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли», — написал Трамп в Twitter.
По его словам, в книге «много лжи и фальшивых источников», а сам она является продуктом богатого воображения журналиста.
Американский постпред при ООН Никки Хейли также заявила, что Трамп никогда не обсуждал возможность физического устранения президента Сирии, передает «Интерфакс».
«Я ни разу не слышала, чтобы президент обсуждал возможность убийства Асада», — сказала она, добавив, что принимает участие во встречах, на которых руководство США обсуждает сирийскую тематику.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь заявила CNBC, что книга не содержит ничего, кроме сфабрикованных историй. «Эта книга — не что иное, как сфабрикованные истории, многие — от недовольных экс-сотрудников, которые пытались выставить президента в плохом свете», — сказала она.
Напомним, известный журналист Боб Вудворд в своей книге под названием «Страх. Трамп в Белом доме» написал, что президент США Дональд Трамп отдавал приказ уничтожить сирийского лидера Башара Асада после химатаки, по мнению США, проведенной Дамаском в апреле 2017 года.
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