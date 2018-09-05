Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада

Трамп назвал ложью сообщения о приказе убить Асада

«Книга Вудварда уже дискредитирована и опровергнута министром обороны Джеймсом Мэттисом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли», — написал Трамп в Twitter. The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 сентября 2018 г.

По его словам, в книге «много лжи и фальшивых источников», а сам она является продуктом богатого воображения журналиста.

«Я ни разу не слышала, чтобы президент обсуждал возможность убийства Асада», — сказала она, добавив, что принимает участие во встречах, на которых руководство США обсуждает сирийскую тематику.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь заявила CNBC, что книга не содержит ничего, кроме сфабрикованных историй. «Эта книга — не что иное, как сфабрикованные истории, многие — от недовольных экс-сотрудников, которые пытались выставить президента в плохом свете», — сказала она.

Напомним, известный журналист Боб Вудворд в своей книге под названием «Страх. Трамп в Белом доме» написал, что президент США Дональд Трамп отдавал приказ уничтожить сирийского лидера Башара Асада после химатаки, по мнению США, проведенной Дамаском в апреле 2017 года.