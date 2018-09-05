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Трамп высказался об убийстве Асада
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Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада 

RT на русском + ещё 3 45 минут назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства сирийского президента Башара Асада.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму разговора Трампа с журналистами.
«Никогда не обсуждалось», — заявил Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент добавил, что книга журналиста Роберта Вудворда под названием «Страх. Трамп в Белом доме» является «полным вымыслом».
Ранее СМИ со ссылкой на выдержку из книги Вудворда сообщили, что Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил Джеймсу Мэттису убить Башара Асада.
По информации автора книги, данный эпизод имел место после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.
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