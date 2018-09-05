Британские города остались без полицейских участков

Великобритании несколько городов остались без полицейских участков, а в других их количество значительно уменьшилось. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, за восемь лет из-за программы, предусматривающей сокращения бюджета, в общей сложности закрылось более 600 участков. Некоторым городам пришлось отказаться по меньшей мере от половины из них, в других же, даже если формально один из них остался, двери для посетителей закрыты.

Собственных подразделений полиции лишились, в частности, английские города Бат с населением около 89 тысяч человек и Сент-Олбанс (140 тысяч). В последнем офис закрылся еще в 2015-м, и обращения жителей направляют на бесплатный номер диспетчерской. А в графстве Глостершир из 28 участков осталось лишь семь.

Отмечается, что даже полиция Лондона распродавала имущество и здания ради экономии 600 миллионов фунтов (666,5 миллиона евро) с 2010 года. Однако, по словам ее представителя, несмотря на все меры из-за сокращения расходов наступает переломный момент. «У нас больше нечего продать. Ситуация реально вызывает беспокойство», — отметил он.

Полиция долины Темзы, в свою очередь, считает, что закрытие убыточных участком мало на что влияет, поскольку с ноутбуками и телефонами офис может располагаться где угодно. В то же время в Полицейской федерации, представляющей интересы около 100 тысяч рядовых сотрудников правоохранительных органов , указывают, что происходящее уже лишило население видимого спокойствия.

В июле все полицейские небольшого американского города Бландфорд, штат Массачусетс, уволились в один день. Все четыре стража порядка подписали заявления об увольнении, назвав условия для работы крайне небезопасными из-за плохого финансирования.