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Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей 

Рамблер + ещё 42 56 минут назад
Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух российских граждан, подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает Reuters.
>> «Сергея Скрипаля уже нет в живых»
По версии британских правоохранителей, к делу могут быть причастны Александр Петров и Руслан Боширов.
Met Police
По словам прокуроров, у них есть европейский ордер на арест этих граждан.
Представитель королевской прокуратуры Сью Хемминг заявила, что британские власти не будут обращаться к России с просьбой о выдаче подозреваемых, так как российские законы не позволяют выдавать граждан иностранным государствам.
Хемминг подчеркнула, что у прокуратуры есть «достаточные доказательства», чтобы предъявить россиянам обвинения в сговоре с целью убийства.
По данным РИА Новости, гражданам РФ вменяют четыре статьи, в том числе покушение на Скрипалей и полицейского. Агентство отмечает, что в 14:00 5 сентября британский премьер Тереза Мэй выступит перед парламентом с информацией о расследовании дела.
Четвертого марта этого года на скамейке ТЦ в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии британских властей, отца и дочь отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
В апреле Юлия Скрипаль покинула больницу. В мае стало известно, что состояние ее отца улучшилось, его тоже выписали.
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