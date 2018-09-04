Ещё
Телохранитель Захарченко высказался о своем «побеге»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия бомбит Идлиб
Россия бомбит Идлиб

Телохранитель Захарченко прокомментировал свой «побег» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телохранитель лидера ДНР Александра Захарченко и депутат местного Народного совета Александр Костенко никуда не сбегал. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил он сам.
Ранее о якобы имевшем место побеге Костенко с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после убийства Захарченко сообщили украинские СМИ.
«Я здесь», — сообщил Костенко на сегодняшней встрече с журналистами.
По его словам, он никуда не уезжал и уже дает показания по делу о гибели Захарченко. Костенко добавил, что по нему уже проходят подозреваемые.
Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу во время взрыва в донецком ресторане «Сепар». Ранее СМИ писали, что по горячим следам были задержаны подозреваемые в убийстве, которые признались в работе на украинские спецслужбы.
Мнение о причастности Украины к смерти главы ДНР высказал и российский писатель Захар Прилепин, ранее служивший заместителем командира батальона спецназа ДНР. По его мнению, убить Захарченко могли украинские «фанатики», политики или олигархи.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб144
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков21
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»70
Ким Чен Ын пропал20
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море233
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение