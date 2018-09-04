Ещё
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телохранитель Захарченко прокомментировал свой «побег» 

Рамблер 20 часов назад
Телохранитель лидера ДНР Александра Захарченко и депутат местного Народного совета Александр Костенко никуда не сбегал. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил он сам.
Ранее о якобы имевшем место побеге Костенко с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после убийства Захарченко сообщили украинские СМИ.
«Я здесь», — сообщил Костенко на сегодняшней встрече с журналистами.
По его словам, он никуда не уезжал и уже дает показания по делу о гибели Захарченко. Костенко добавил, что по нему уже проходят подозреваемые.
>> Захарченко убил Чебурашка
Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу во время взрыва в донецком ресторане «Сепар». Ранее СМИ писали, что по горячим следам были задержаны подозреваемые в убийстве, которые признались в работе на украинские спецслужбы.
Мнение о причастности Украины к смерти главы ДНР высказал и российский писатель Захар Прилепин, ранее служивший заместителем командира батальона спецназа ДНР. По его мнению, убить Захарченко могли украинские «фанатики», политики или олигархи.
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами34
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина63
Путину пообещали «острый разговор»304
Захарченко убил Чебурашка1195
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера115
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение