Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Телохранитель Захарченко прокомментировал свой «побег»

Телохранитель лидера ДНР Александра Захарченко и депутат местного Народного совета Александр Костенко никуда не сбегал. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил он сам.

Ранее о якобы имевшем место побеге Костенко с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после убийства Захарченко сообщили украинские СМИ.

«Я здесь», — сообщил Костенко на сегодняшней встрече с журналистами.

По его словам, он никуда не уезжал и уже дает показания по делу о гибели Захарченко. Костенко добавил, что по нему уже проходят подозреваемые.

Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу во время взрыва в донецком ресторане «Сепар». Ранее СМИ писали, что по горячим следам были задержаны подозреваемые в убийстве, которые признались в работе на украинские спецслужбы.

Мнение о причастности Украины к смерти главы ДНР высказал и российский писатель Захар Прилепин, ранее служивший заместителем командира батальона спецназа ДНР. По его мнению, убить Захарченко могли украинские «фанатики», политики или олигархи.