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Вдова Захарченко выступила с заявлением
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Вдова Захарченко выступила с заявлением 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Вдова лидера ДНР Александра Захарченко пообещала отомстить за его убийство. Об этом сообщает «Первый республиканский телеканал».
Накануне Наталья Захарченко побывала на передовой и встретилась с военнослужащими Вооруженных сил Донецкой народной республики.
«Все хотят отомстить. И я хочу отомстить. Мы это сделаем», — пообещала она им.
Также Захарченко пообещала помогать военным так же, как помогал им «Батька», и призвала их обращаться к ней, считая, что обращаются к нему.
>> "Захарченко жив?": Убийство назвали инсценировкой
Кроме того, вдова главы ДНР призвала бойцов думать о том, как сохранить дело, продолжить задумки и начинания ее погибшего супруга, в 2014 году объединившего «абсолютно разных людей».
«Нам есть к чему стремиться, нам есть к чему идти, нам есть что продолжать, нам есть за что бороться», — подчеркнула она.
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