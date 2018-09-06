Вдова Захарченко выступила с заявлением

Вдова лидера ДНР Александра Захарченко пообещала отомстить за его убийство. Об этом сообщает «Первый республиканский телеканал».

Накануне Наталья Захарченко побывала на передовой и встретилась с военнослужащими Вооруженных сил Донецкой народной республики.

«Все хотят отомстить. И я хочу отомстить. Мы это сделаем», — пообещала она им.

Также Захарченко пообещала помогать военным так же, как помогал им «Батька», и призвала их обращаться к ней, считая, что обращаются к нему.

Кроме того, вдова главы ДНР призвала бойцов думать о том, как сохранить дело, продолжить задумки и начинания ее погибшего супруга, в 2014 году объединившего «абсолютно разных людей».