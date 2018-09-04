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Пострадавший от «Новичка» оказался на грани смерти
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Пострадавший от «Новичка» британец оказался на грани смерти 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Vesti News / YouTube
Британец Чарли Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», находится в крайне тяжелом состоянии и «потерял последнюю надежду». Об этом Daily Mail рассказал его брат Мэтью.
Роули осталось жить недолго, он «не подает признаков выздоровления», сказал родственник пострадавшего. Мужчина заболел менингитом, полностью ослеп и не чувствует конечностей. Он разговаривает бессвязно, его голос звучит, как у десятилетнего мальчика. Сейчас Роули находится в реанимации.
Британская пара Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились 30 июня в городе Эймсбери (находится неподалеку от Солсбери). Роули рассказал, что нашел в парке флакон и подарил Дон, решив, что это духи. Британские спецслужбы утверждают, что пара пострадала от разработанного в Советском Союзе нервно-паралитического вещества «Новичок». 4 марта тем же веществом отравился бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были найдены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон обвиняет в произошедшем Москву, российские власти отрицают свою причастность.
Дон Стерджесс умерла 9 июля. Роули выписали из больницы через несколько дней, но в августе он снова попал в клинику. Скрипали провели в больнице несколько недель. 23 мая Юлия Скрипаль сделала на камеру заявление, в котором поблагодарила британских врачей и сказала, что надеется в дальнейшем вернуться в Россию.
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