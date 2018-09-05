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Мэр Днепра отказался запрещать российские песни
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Мэр Днепра отказался запрещать российские песни 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что не собирается запрещать российские песни на территории города.
«Вся пресса взорвалась «новостью», что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины… Не будет такого решения», — написал Филатов на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что соответствующий законопроект было бы невозможно исполнить, добавив также, что не собирается «воевать» с книгами и музыкой.
«Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать», — добавил градоначальник.
Так он отреагировал на публикацию на портале Днепровского городского совета проекта документа «О запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр».
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