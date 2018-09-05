Мэр Днепра отказался запрещать российские песни

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск Борис Филатов заявил, что не собирается запрещать российские песни на территории города.

«Вся пресса взорвалась «новостью», что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины… Не будет такого решения», — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что соответствующий законопроект было бы невозможно исполнить, добавив также, что не собирается «воевать» с книгами и музыкой.

«Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать», — добавил градоначальник.

Так он отреагировал на публикацию на портале Днепровского городского совета проекта документа «О запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр».