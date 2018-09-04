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В МИД Армении анонсировали визит генсека ОБСЕ
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В МИД Армении анонсировали визит генсека ОБСЕ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер совершит рабочий визит в Ереван. Об этом сообщается в Twitter МИД Армении.
«4 сентября генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер совершит рабочий визит в Армению», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Как ожидается, Гремингер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД страны Зограбом Мнацаканяном и спикером парламента Арой Баблояном.
Ранее ОБСЕ выпустила документ, в котором заявила о намерении укреплять сотрудничество с Грузией, Арменией и Азербайджаном.
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