В МИД Армении анонсировали визит генсека ОБСЕ 

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер совершит рабочий визит в Ереван. Об этом сообщается в Twitter МИД Армении.
«4 сентября генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер совершит рабочий визит в Армению», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Как ожидается, Гремингер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД страны Зограбом Мнацаканяном и спикером парламента Арой Баблояном.
Ранее ОБСЕ выпустила документ, в котором заявила о намерении укреплять сотрудничество с Грузией, Арменией и Азербайджаном.