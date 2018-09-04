В МИД Армении анонсировали визит генсека ОБСЕ

«4 сентября генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер совершит рабочий визит в Армению», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как ожидается, Гремингер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД страны Зограбом Мнацаканяном и спикером парламента Арой Баблояном

Ранее ОБСЕ выпустила документ, в котором заявила о намерении укреплять сотрудничество с Грузией, Арменией и Азербайджаном.