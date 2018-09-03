ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко

Евросоюз осведомлен о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко и подчеркивает необходимость соблюдения минских договоренностей, передает УНН.

«Конфликт на Востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней. Мы, как Европейский Союз, продолжаем работать над полным осуществлением минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — заявили в представительстве ЕС на Украине.

В представительстве ЕС также подчеркнули, что с целью выполнения минских договоренностей поддерживают дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ.