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ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
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ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко 

Рамблер 33 минуты назад
Евросоюз осведомлен о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко и подчеркивает необходимость соблюдения минских договоренностей, передает УНН.
«Конфликт на Востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней. Мы, как Европейский Союз, продолжаем работать над полным осуществлением минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — заявили в представительстве ЕС на Украине.
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В представительстве ЕС также подчеркнули, что с целью выполнения минских договоренностей поддерживают дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ.
Ранее важность соблюдения минских соглашений после убийства лидера ДНР Александра Захарченко подчеркнули в МИД Франции.
Комментарии43
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