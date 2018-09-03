В Африке устроили массовый отстрел слонов

На юге Африки устроили массовый отстрел слонов

Браконьеры убили 87 слонов в Ботсване , трупы животных обнаружены недалеко от заповедника дикой природы в дельте реки Окаванго. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на зоозащитников из организации «Слоны без границ», которые проводят аэрофотосъемку местности.

Слоны были убиты в последние три месяца, большинство из них — в последние несколько недель. Животных истребляли ради бивней. Кроме того, похищены пять белых носорогов.

«Я в шоке, я совершенно поражен. Это самый большой масштаб браконьерства, который я видел в Африке, или читал о подобном», — сообщил сотрудник организации «Слоны без границ» Майк Чейз.

Массовое убийство слонов требует «срочных и незамедлительных действий» от правительства страны, заявили защитники дикой природы.

В Ботсване проживает самая большая популяция слонов в мире — 130 тысяч особей. Страну называют последним убежищем для этих животных в Африке, поскольку браконьеры из-за слоновой кости уничтожают стада по всему континенту.

В прошлом году в Кении убили одного из самых старых и крупных слонов в Африке. В животное выпустили отравленную стрелу. В июле этого года в Приморье на территории национального парка нашли труп амурского тигра. В августе в Никарагуа похищение морской черепахи попало на видео.