Порошенко высказался о переносе выборов

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Порошенко заверил, что досрочных выборов на Украине не будет 

РИА Новости + ещё 1 14 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Sergei Supinsky
Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с руководителями парламентских фракций, что никаких досрочных выборов на Украине не будет, сообщил в понедельник журналистам лидер крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года. При этом в украинских СМИ распространялась информация о якобы возможности переноса выборов президента.
"Президент четко заявил, что речь ни о каких досрочных выборах не идет. И это было четко заявлено — ни о досрочных президентских, ни о досрочных парламентских выборах", — сказал Герасимов журналистам после встречи президента с лидерами парламентских фракций, его транслировал телеканал "112 Украина".
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