Названа мечта Путина

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Макрон назвал «мечту Путина» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 6 часов назад
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, о чем, по его мнению, мечтает глава российского государства Владимир Путин.
Макрон заявил об уважении к Путину и призвал искать «новые подходы к безопасности с Россией».
«Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на шведскую SVT.
Так Макрон отреагировал на ситуацию с лидером антииммигрантской партии «Демократы Швеции» Йимми Окессоном. Окессона спросили, кто ему ближе — Путин или Макрон, но Окессон отказался отвечать на вопрос.
Макрон на просьбу прокомментировать это сказал, что не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии в Швеции. Однако президент Франции заявил, что ответ Окессона многое говорит о лидере, «который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы».
Макрон назвал Францию «одной из стран со значительной демократией». Россия же, по мнению французского лидера, «не является образцом с точки зрения прав человека» и «не может быть образцом для шведов».
9 сентября в Швеции состоятся парламентские выборы.
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