«Мучительно неловко»: за что смеются над Терезой Мэй 

На минувшей неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дважды становилась объектом насмешек пользователей соцсетей, и оба раза — из-за того, что пускалась в пляс во время поездки по африканским странам. «Газета.Ru» — о том, за что британского премьера иронически называют «танцующей королевой».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на минувшей неделе в очередной раз вызвала неловкое чувство у граждан своей страны. Пользователей соцсетей насмешил танец, в который пустилась глава британского правительства в Кении при посещении лагеря ООН в Найроби в четверг 30 августа. Как видно на видео, попавшем в СМИ, Тереза Мэй пыталась последовать примеру встречавших ее скаутов и тоже пуститься в пляс. Однако своими движениями британский премьер-министр подтвердила, что танец не ее конек, поскольку двигается она крайне неуклюже.
Это был первый раз за 30 лет, когда премьер-министр Великобритании посещал Кению, когда-то являвшуюся британской колонией. В последний раз здесь в 1988 году бывала Маргарет Тэтчер. Однако внимание британских СМИ привлек не тот факт, что глава правительства отправилась в Африку — их совершенно захватили ее танцы.
СМИ не могли не заметить комичный танец Терезы Мэй на встрече с кенийскими скаутами. На эпитеты журналисты не скупились: The Guardian назвало его «мучительно неловким», The Telegraph — «уморительно неуклюжим», а Metro одарили Терезу Мэй эпитетом «танцующая королева» — и в этом словосочетании нельзя было не заметить отсылку к песне группы ABBA «Dancing Queen». При этом, судя по видео,
окружающие вполне высоко оценили резкие скованные движения премьер-министра Великобритании, да и сама она, видимо, не понимала, что в танце выглядит несколько комично.
Это уже в второй раз, когда во время поездки в Африку Тереза Мэй выступает на публике с нелепым танцем: двумя днями ранее премьер-министр внезапно стала совершать движения, похожие на танцевальные, встречаясь с группой школьников в Кейптауне, в ЮАР.
Тогда публика в Великобритании разошлась во мнениях относительно попытки Терезы Мэй. Если одни пользователи соцсетей говорили, что танец премьер-министра «такой же беспомощный, как и ее руководство», то другие — например, писательница и блогер Мэнди Хичкок — призвали людей быть «менее циничными».
«Это фантастический прием — ей повезло, что дети в школе так ее приветствуют, что она присоединяется к ним. Почему мы все не можем быть менее циничными», — написала она.
Отсутствие у Терезы Мэй некоторой пластики прошедшим летом проявлялось не только в танце — и каждый раз, когда она показывает недостаточную плавность в движениях, пресса это замечает. Так, недавно — два раза подряд — премьер-министр Великобритании подверглась критике из-за не слишком грациозных реверансов, которыми она приветствует членов королевской семьи.
В конце июня Тереза Мэй побывала на открытии Национального центра обороны и реабилитации в Ноттингемпшире, где присутствовал и принц Уильям — он был горячим сторонником идеи открытия этого восстановительного центра для военных и помогал собирать деньги для его создания. Для Великобритании открытие центра оказалось настолько значимым событием, что Тереза Мэй сочла нужным принять в нем участие — но впечатление от ее прибытия оказалось сильно сниженным из-за реверанса, который она продемонстрировала принцу Уильяму. Далеко отставляя ногу и слишком низко опускаясь в реверансе, она удивила, кажется, всех присутствовавших неуместностью подобных движений. Многим показалось, что она стремилась сесть на пол — по крайней мере, все к тому шло.
Следующий реверанс, которым Тереза Мэй приветствовала члена королевской семьи, тоже был в адрес принца Уильяма, третьего в очереди на королевский престол после своего отца принца Чарльза. Реверанс, который все очевидцы назвали гротескным, премьер—министр Великобритании сделала, встретив принца Уильяма на праздновании столетия Амьенской операции во Франции.
Битва Первой мировой войны завершилась прорывом германского фронта и победой Антанты — именно это и отмечали во французском Амьене, на родине Эммануэля Макрона, Тереза Мэй и принц Уильям. Но речь не о победах французов и англичан на фронтах Первой мировой — а о том движении, которым Тереза Мэй приветствовала принца Уильяма, таком же неуклюжем и преувеличенно почтительном, как и предыдущий.
Проблема в том, что в современной Великобритании кланяться в присутствии членов королевской семьи или делать им реверансы давно уже не обязательно.
Еще в 2014 году Дики Арбитер, 12 лет проработавший пресс-секретарем Букингемского дворца и Кларенс-хауза, развенчал в своей книге «На посту с королевой» миф о том, что при встрече с королевой непременно нужно сделать реверанс или поклониться. По его словам, человек может сделать это, если захочет, но это далеко не обязательно, поскольку традиции XIX века уходят в прошлое.