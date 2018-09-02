«Мучительно неловко»: за что смеются над Терезой Мэй

На минувшей неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дважды становилась объектом насмешек пользователей соцсетей, и оба раза — из-за того, что пускалась в пляс во время поездки по африканским странам. «Газета.Ru» — о том, за что британского премьера иронически называют «танцующей королевой».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на минувшей неделе в очередной раз вызвала неловкое чувство у граждан своей страны. Пользователей соцсетей насмешил танец, в который пустилась глава британского правительства в Кении при посещении лагеря ООН Найроби в четверг 30 августа. Как видно на видео, попавшем в СМИ, Тереза Мэй пыталась последовать примеру встречавших ее скаутов и тоже пуститься в пляс. Однако своими движениями британский премьер-министр подтвердила, что танец не ее конек, поскольку двигается она крайне неуклюже.

Это был первый раз за 30 лет, когда премьер-министр Великобритании посещал Кению, когда-то являвшуюся британской колонией. В последний раз здесь в 1988 году бывала Маргарет Тэтчер . Однако внимание британских СМИ привлек не тот факт, что глава правительства отправилась в Африку — их совершенно захватили ее танцы.

СМИ не могли не заметить комичный танец Терезы Мэй на встрече с кенийскими скаутами. На эпитеты журналисты не скупились: The Guardian назвало его «мучительно неловким», The Telegraph — «уморительно неуклюжим», а Metro одарили Терезу Мэй эпитетом «танцующая королева» — и в этом словосочетании нельзя было не заметить отсылку к песне группы ABBA «Dancing Queen». При этом, судя по видео,

окружающие вполне высоко оценили резкие скованные движения премьер-министра Великобритании, да и сама она, видимо, не понимала, что в танце выглядит несколько комично.

Это уже в второй раз, когда во время поездки в Африку Тереза Мэй выступает на публике с нелепым танцем: двумя днями ранее премьер-министр внезапно стала совершать движения, похожие на танцевальные, встречаясь с группой школьников в Кейптауне, в ЮАР.

Тогда публика в Великобритании разошлась во мнениях относительно попытки Терезы Мэй. Если одни пользователи соцсетей говорили, что танец премьер-министра «такой же беспомощный, как и ее руководство», то другие — например, писательница и блогер Мэнди Хичкок — призвали людей быть «менее циничными».

«Это фантастический прием — ей повезло, что дети в школе так ее приветствуют, что она присоединяется к ним. Почему мы все не можем быть менее циничными», — написала она.

Отсутствие у Терезы Мэй некоторой пластики прошедшим летом проявлялось не только в танце — и каждый раз, когда она показывает недостаточную плавность в движениях, пресса это замечает. Так, недавно — два раза подряд — премьер-министр Великобритании подверглась критике из-за не слишком грациозных реверансов, которыми она приветствует членов королевской семьи.

В конце июня Тереза Мэй побывала на открытии Национального центра обороны и реабилитации в Ноттингемпшире, где присутствовал и принц Уильям — он был горячим сторонником идеи открытия этого восстановительного центра для военных и помогал собирать деньги для его создания. Для Великобритании открытие центра оказалось настолько значимым событием, что Тереза Мэй сочла нужным принять в нем участие — но впечатление от ее прибытия оказалось сильно сниженным из-за реверанса, который она продемонстрировала принцу Уильяму. Далеко отставляя ногу и слишком низко опускаясь в реверансе, она удивила, кажется, всех присутствовавших неуместностью подобных движений. Многим показалось, что она стремилась сесть на пол — по крайней мере, все к тому шло.

Следующий реверанс, которым Тереза Мэй приветствовала члена королевской семьи, тоже был в адрес принца Уильяма, третьего в очереди на королевский престол после своего отца принца Чарльза . Реверанс, который все очевидцы назвали гротескным, премьер—министр Великобритании сделала, встретив принца Уильяма на праздновании столетия Амьенской операции во Франции.

Битва Первой мировой войны завершилась прорывом германского фронта и победой Антанты — именно это и отмечали во французском Амьене, на родине Эммануэля Макрона , Тереза Мэй и принц Уильям. Но речь не о победах французов и англичан на фронтах Первой мировой — а о том движении, которым Тереза Мэй приветствовала принца Уильяма, таком же неуклюжем и преувеличенно почтительном, как и предыдущий.

Проблема в том, что в современной Великобритании кланяться в присутствии членов королевской семьи или делать им реверансы давно уже не обязательно.

Еще в 2014 году Дики Арбитер, 12 лет проработавший пресс-секретарем Букингемского дворца и Кларенс-хауза, развенчал в своей книге «На посту с королевой» миф о том, что при встрече с королевой непременно нужно сделать реверанс или поклониться. По его словам, человек может сделать это, если захочет, но это далеко не обязательно, поскольку традиции XIX века уходят в прошлое.