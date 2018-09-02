В ДНР рассказали о перспективе проведения выборов

Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков рассказал о перспективе проведения выборов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит», — уточнил он.

При этом агентство отмечает, что выборы главы ДНР и парламента самопровозглашённой республики запланированы на осень 2018 года.