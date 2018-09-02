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В ДНР рассказали о перспективе проведения выборов
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В ДНР рассказали о перспективе проведения выборов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков рассказал о перспективе проведения выборов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
«На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит», — уточнил он.
При этом агентство отмечает, что выборы главы ДНР и парламента самопровозглашённой республики запланированы на осень 2018 года.
Ранее сообщалось, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко, врио главы региона назначен Дмитрий Трапезников.
RT на русском: последние новости
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