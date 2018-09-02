Ещё
В Донбассе активизировались украинские диверсанты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На прощании с Кобзоном произошло ЧП
На прощании с Кобзоном произошло ЧП

В Донбассе активизировались украинские снайперы и диверсанты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
У линии соприкосновения в Донбассе активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что активизация произошла в районе города Счастье, подконтрольного ВСУ. Основной задачей украинских силовиков Марочко назвал провокацию ополченцев на ответные действия в период перемирия, передает РИА «Новости».
По словам Марочко, украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны самопровозглашенной республики.
Также, отметил он, пресс-центр операции ВСУ в Донбассе «фиксировал» обстрелы, которые ополченцы ЛНР в действительности не совершали. Речь идет о якобы обстреле населенных пунктов Крымское и Троицкое. По мнению Марочко, подразделения бригад ВСУ обстреляли свои же позиции.
Накануне представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что после гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе.
Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Наташа Королева обжаловала запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара Звонок пранкеров Полтораку об убийстве Захарченко оказался успешным
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На прощании с Кобзоном произошло ЧП175
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко639
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии111
Песков предупредил о последствиях убийства Захарченко60
Граждане Грузии рассказали об отношении к России104
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение