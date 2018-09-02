В Донбассе активизировались украинские диверсанты

В Донбассе активизировались украинские снайперы и диверсанты

У линии соприкосновения в Донбассе активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Он отметил, что активизация произошла в районе города Счастье, подконтрольного ВСУ. Основной задачей украинских силовиков Марочко назвал провокацию ополченцев на ответные действия в период перемирия, передает РИА «Новости»

По словам Марочко, украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны самопровозглашенной республики.

Также, отметил он, пресс-центр операции ВСУ в Донбассе «фиксировал» обстрелы, которые ополченцы ЛНР в действительности не совершали. Речь идет о якобы обстреле населенных пунктов Крымское и Троицкое. По мнению Марочко, подразделения бригад ВСУ обстреляли свои же позиции.

Накануне представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что после гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка.