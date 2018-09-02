Эрдоган предложил покончить с долларом

Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в мировой торговле

Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция-Киргизия в ходе визита в Бишкек в воскресенье.

"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган.

"Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", — добавил турецкий лидер.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.