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«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко
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«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Оплот ТВ / YouTube
На церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко пришел и министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный также под позывным «Ташкент». Он находился с Захарченко во время взрыва и был ранен, сообщает РенТВ.
«Состояние нормальное, как говорят, стабильно нормальное. Сейчас восстанавливаемся, сверхплохого нет ничего. Можно сказать, я отделался легким испугом», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как он себя чувствует.
Говоря о погибшем Захарченко, Тимофеев с трудом сдерживает слезы.
«Тяжело, очень тяжело», — делится он.
Церемония прощания с Захарченко проходит в здании Донецкого театра оперы и балета. Сюда пришли уже более 120 тысяч человек.
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