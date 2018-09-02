«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко

На церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко пришел и министр доходов и сборов Александр Тимофеев , известный также под позывным «Ташкент». Он находился с Захарченко во время взрыва и был ранен, сообщает РенТВ

«Состояние нормальное, как говорят, стабильно нормальное. Сейчас восстанавливаемся, сверхплохого нет ничего. Можно сказать, я отделался легким испугом», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как он себя чувствует.

Говоря о погибшем Захарченко, Тимофеев с трудом сдерживает слезы.

«Тяжело, очень тяжело», — делится он.

Церемония прощания с Захарченко проходит в здании Донецкого театра оперы и балета. Сюда пришли уже более 120 тысяч человек.