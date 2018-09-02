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Попрощаться с Захарченко пришли 120 тысяч человек
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На прощание с Захарченко в Донецке пришли более 120 тысяч человек 

РИА Новости 32 минуты назад
Более 120 тысяч человек пришли почтить память и попрощаться с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, заявил журналистам представитель администрации.
"На данный момент только по предварительным подсчетам более 120 тысяч человек", — сказал он.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в настоящее время людьми заполнена практически вся площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка. Очереди людей стекаются к главному входу с трех направлений. Центральная улица Донецка перекрыта, люди продолжают подходить с цветами. Также цветы несут и к месту гибели Александра Захарченко, к кафе "Сепар", которое находится в одном квартале от театра оперы и балета.
На церемонии прощания присутствуют министр обороны ДНР Владимир Кононов и исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.
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