Попрощаться с Захарченко пришли 120 тысяч человек

На прощание с Захарченко в Донецке пришли более 120 тысяч человек

Более 120 тысяч человек пришли почтить память и попрощаться с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко , заявил журналистам представитель администрации.

"На данный момент только по предварительным подсчетам более 120 тысяч человек", — сказал он.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в настоящее время людьми заполнена практически вся площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка. Очереди людей стекаются к главному входу с трех направлений. Центральная улица Донецка перекрыта, люди продолжают подходить с цветами. Также цветы несут и к месту гибели Александра Захарченко, к кафе "Сепар", которое находится в одном квартале от театра оперы и балета.