Китайцев пугают атаками боевиков в России

В популярном в Китае мессенджере Wechat появилась информация о том, что в крупных российских городах, включая Петербург , на туристов из Поднебесной могут быть совершены атаки боевиков. Преподносится это как информация из китайских консульств в РФ, якобы получивших официальное предупреждение от ФСБ России , пишет издание «Мойка78». Источники портала в туристической отрасли, комментируя информацию, заявили, что «это фейк».

Тем временем китайские пользователи активно обсуждают новость. Как пишут в чатах, нападения могут быть совершены в автобусах, ресторанах, гостиницах и у достопримечательностей. При этом боевики якобы будут применять холодное оружие, бутылки с зажигательной смесью и даже давить туристов машинами.