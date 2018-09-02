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Китайцев пугают атаками боевиков в России
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Китайцев пугают атаками боевиков в России 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: ТАСС
В популярном в Китае мессенджере Wechat появилась информация о том, что в крупных российских городах, включая Петербург, на туристов из Поднебесной могут быть совершены атаки боевиков. Преподносится это как информация из китайских консульств в РФ, якобы получивших официальное предупреждение от ФСБ России, пишет издание «Мойка78». Источники портала в туристической отрасли, комментируя информацию, заявили, что «это фейк».
Тем временем китайские пользователи активно обсуждают новость. Как пишут в чатах, нападения могут быть совершены в автобусах, ресторанах, гостиницах и у достопримечательностей. При этом боевики якобы будут применять холодное оружие, бутылки с зажигательной смесью и даже давить туристов машинами.
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