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Замечен огромный «корабль-призрак»
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Огромный «корабль-призрак» причалил к берегам Мьянмы 

ТК «Звезда» + ещё 7 2 часа назад
Фото: Yangon Police/Facebook
На борту судна не обнаружили ни членов экипажа, ни груза.
«Корабль-призрак» без экипажа на борту сел на мель в нескольких километрах от южного побережья Мьянмы. Судно было обнаружено местными рыбаками.
Сухогруз Sam Ratulangi PB 1600 имеет водоизмещение 26,5 тысячи тонн, а его длина составляет 177 метров. Рыбаки, обнаружившие корабль, поднялись на его борт, однако не нашли там ни членов экипажа, ни груза.
«Неясно, каким образом столь крупное судно оказалось в наших водах. Власти присмотрят за кораблем», — приводит RT слова местного депутата Не Уин Янгона.
Последний раз корабль был замечен в 2009 году возле побережья Тайваня под индонезийским флагом. Местные власти уверены, что экипаж покинул судно недавно. Сейчас устанавливаются лица, которым принадлежит Sam Ratulangi PB 1600.
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