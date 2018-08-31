США вслед за СБУ обвинили в убийстве Захарченко

В ДНР обвинили США в причастности к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко

По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, убийство Захарченко произошло «при регуляторе Соединенных Штатов Америки».

По мнению Басурина, Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».

«Мы считаем, что эта цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки как по линии соприкосновения вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республике», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Правоохранительные органы ДНР заявили о задержании подозреваемых в совершении теракта и установлении личностей предполагаемых преступников.