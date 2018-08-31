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Стали известны обстоятельства гибели Захарченко
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Стали известны обстоятельства гибели Захарченко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате взрыва, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах ДНР.
По словам собеседника агентства, травма была не совместима с жизнью, поэтому Захарченко скончался на месте.
Также сообщается, что два человека, сопровождавшие главу ДНР, получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Среди них — вице-премьер и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Имя другого пострадавшего не называется.
Местом гибели 42-летнего Захарченко стало кафе «Сепар» в Донецке. Там произошел мощный взрыв, в результате которого, по разным данным, пострадали от одного до трех человек. Власти ДНР считают случившееся террористическим актом, организованным украинскими властями; аналогичной позиции придерживаются в Москве. Официальный Киев отвергает эти обвинения, заявляя, что гибель главы ДНР стала результатом междоусобиц.
По данным источников, уже задержаны подозреваемые — украинские диверсанты и связанные с ними лица.
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