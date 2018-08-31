В ДНР пообещали отомстить за смерть Захарченко 

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин, комментируя гибель председателя главы ДНР Александра Захарченко, подчеркнул, что "Донецк отомстит за это преступление".
Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР Александра Захарченко, прогремел взрыв. Источник в силовых структурах ДНР заявил РИА Новости, что сам Захарченко погиб, а министр доходов и сборов Александр Тимофеев ранен. Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский позже подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики.
"Донецк отомстит за это преступление", — приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.