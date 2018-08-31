Пойманы предполагаемые убийцы Захарченко

Правоохранительные органы ДНР задержали предполагаемых организаторов взрыва в кафе «Сепар», в результате которого погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых ведомствах, задержанные — украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Предполагаемые преступники находились в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.