Объявлены места учебы дочерей Порошенко

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в университетах Великобритании . Об этом «Интерфаксу» в пятницу, 31 августа, сообщила супруга украинского лидера Марина

По словам жены Порошенко, девушки поступили в Лондонский университет искусств (University of the Arts in London) и Университетский колледж Лондона (University College London) на специальности «Анимация» и «Экономика» соответственно.

«В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины», — сообщила Марина Порошенко. Она отметила, что Александра и Евгения успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты.

«Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа», — добавила первая леди Украины.

29 августа «Страна.ua» обратила внимание на то, что 18-летних дочерей президента Украины не оказалось в списках поступивших в украинские вузы. Ранее девушки учились в британском Concord College.

Старший сын Петра Порошенко Алексей также получил образование на Западе. Он учился в Лондонской школе экономики и политических наук (London School of Economics and Political Science) и в Европейском институте управления бизнесом (L'Institut européen d'administration des affaires) во Франции.