Умер Гэри Фридрих

В возрасте 75 лет скончался Гэри Фридрих, который является одним их создателей комиксов Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, автор комиксов умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

Фридрих прославился сериями комиксов про "Сына сатаны" и "Призрачного гонщика". Он начал свою работу над комиксами в начале 1960-х. После сотрудничества с Marvel он также участвовал в работе над комиксами "Сержант Фьюри и его ревущая команда", а также "Монстр Франкенштейна".