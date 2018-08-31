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Умер Гэри Фридрих
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Умер Гэри Фридрих 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Luigi Novi / Wikimedia Commons
В возрасте 75 лет скончался Гэри Фридрих, который является одним их создателей комиксов Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, автор комиксов умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.
Фридрих прославился сериями комиксов про "Сына сатаны" и "Призрачного гонщика". Он начал свою работу над комиксами в начале 1960-х. После сотрудничества с Marvel он также участвовал в работе над комиксами "Сержант Фьюри и его ревущая команда", а также "Монстр Франкенштейна".
Ранее сообщалось, что американский писатель и художник комиксов Стив Дитко умер в возрасте 90 лет. Он был найден мертвым в своей квартире.
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