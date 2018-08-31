Трамп разочаровался в Эрдогане

«Я очень разочарован в нем. Еще отыграюсь, посмотрим, как все сложится», — сказал он.

Изначально Трамп вообще не хотел комментировать американо-турецкие отношения, заявив, что для него это болезненный вопрос.

Анкара обвиняет Брансона в шпионаже и подготовке госпереворота. Пастор находится под домашним арестом. Вашингтон потребовал его выдачи, но получил отказ, после чего ввел пошлины на турецкие сталь и алюминий. Кроме того, США ввели санкции в отношении турецких министров внутренних дел и юстиции. В ответ Турция повысила сборы за ввоз американских товаров, в том числе алкоголя, косметики и табака.