США обвинили Россию в «харрасменте» в Азовском море

США заявили, что Россия «кошмарит судоходство» в Керченском проливе

Госдепартамент США призвал в четверг Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.

"Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"Действия России мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также пример того, что Россия нарушает международные нормы", — заявила она.

"Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе", — сказала Науэрт.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.