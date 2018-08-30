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США обвинили Россию в «харрасменте» в Азовском море
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США заявили, что Россия «кошмарит судоходство» в Керченском проливе 

РИА Новости 45 минут назад
Госдепартамент США призвал в четверг Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.
"Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
"Действия России мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также пример того, что Россия нарушает международные нормы", — заявила она.
"Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе", — сказала Науэрт.
Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.
Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
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