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«Царский» подарок Путину и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег западные страны от провокаций в Сирии и игры с огнем. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Российские пенсии сравнили с мировыми

Радиостанция Business FM решила провести сравнение между пенсионной системой России и других стран. И вот что получилось.

Путину сделали «царский» подарок

Во время посещения Омска президент России получил необычный подарок. СМИ выяснили, что именно преподнесли Путину.

Поклонская выступила с резким призывом

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала членов экстремисткой организации «Правый сектор» (запрещена в России) террористами и сказала, что их надо «мочить». Она объяснила, почему придерживается столь радикальной позиции.

Кудрин признал масштабную коррупцию во власти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что причиной воровства является отсутствие общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали.

Украинцы поглумились над смертью Кобзона

Издание «Дни.ру» сообщает, что смерть российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей.

Названы самые влиятельные россияне

Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян. Лидером рейтинга стал президент РФ Владимир Путин.

Россияне столкнулись с имущественным коллапсом

Жители 60% регионов России в течение недели не могут зарегистрировать имущественные сделки в Росреестре.

В Альпах исчез самолет с туристами

Туристический самолет с двумя пассажирами на борту, следовавший во французский Марсель, исчез с радаров в Западных Альпах и не достиг пункта назначения.

В российском спорте разразился новый скандал

Стали известны фамилии подозреваемых в допинге биатлонистов. Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте. По информации СМИ, в список потенциальных допингистов входят двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова, а также Александр Печенкин и Виталий Чернышев.
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