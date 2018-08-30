«Царский» подарок Путину и другие события дня

Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии
Министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег западные страны от провокаций в Сирии и игры с огнем. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.
Российские пенсии сравнили с мировыми
Радиостанция Business FM решила провести сравнение между пенсионной системой России и других стран. И вот что получилось.
Путину сделали «царский» подарок
Во время посещения Омска президент России получил необычный подарок. СМИ выяснили, что именно преподнесли Путину.
Поклонская выступила с резким призывом
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала членов экстремисткой организации «Правый сектор» (запрещена в России) террористами и сказала, что их надо «мочить». Она объяснила, почему придерживается столь радикальной позиции.
Кудрин признал масштабную коррупцию во власти
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что причиной воровства является отсутствие общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали.
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Издание «Дни.ру» сообщает, что смерть российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей.
Названы самые влиятельные россияне
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян. Лидером рейтинга стал президент РФ Владимир Путин.
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Жители 60% регионов России в течение недели не могут зарегистрировать имущественные сделки в Росреестре.
В Альпах исчез самолет с туристами
Туристический самолет с двумя пассажирами на борту, следовавший во французский Марсель, исчез с радаров в Западных Альпах и не достиг пункта назначения.
В российском спорте разразился новый скандал
Стали известны фамилии подозреваемых в допинге биатлонистов. Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте. По информации СМИ, в список потенциальных допингистов входят двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова, а также Александр Печенкин и Виталий Чернышев.