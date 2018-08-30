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Британской полиции дали еще три млн по «делу Скрипалей»
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Полиция Британии получила еще $3,2 млн на расследование отравления «Новичком» 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Британское правительство выделило дополнительно $3,2 млн (£2,5 млн) на покрытие расходов, связанных с инцидентами в Сослбери и Эймсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок". Об этом сообщает издание Police Oracle.
Расследованием, связанным с отравлением "Новичком", занимается в основном полиция Уилтшира. Вместе с этой суммой цена расследования данных инцидентов составит $8,5 млн Ранее государство выделило средства в размере $5,3 млн (£4,1 млн). Отмечается, что полиция испытывала нехватку ресурсов, впервые столкнувшись с такими "громкими и крупными инцидентами".
В марте в британском Солсбери бывшим российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению с использованием яда "Новичок". В настоящее время они выписаны из больницы. Позже в Эймсбери тем же веществом "Новичок" были отравлены британцы Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс скончалась, в августе Роули госпитализировали. Позже стало известно, что он заболел менингитом.
Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд привлек офицеров с "особыми навыками" для работы по делу Скрипалей.
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