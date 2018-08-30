Британской полиции дали еще три млн по «делу Скрипалей»

Полиция Британии получила еще $3,2 млн на расследование отравления «Новичком»

Британское правительство выделило дополнительно $3,2 млн (£2,5 млн) на покрытие расходов, связанных с инцидентами в Сослбери и Эймсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок". Об этом сообщает издание Police Oracle.

Расследованием, связанным с отравлением "Новичком", занимается в основном полиция Уилтшира. Вместе с этой суммой цена расследования данных инцидентов составит $8,5 млн Ранее государство выделило средства в размере $5,3 млн (£4,1 млн). Отмечается, что полиция испытывала нехватку ресурсов, впервые столкнувшись с такими "громкими и крупными инцидентами".

Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд привлек офицеров с "особыми навыками" для работы по делу Скрипалей.