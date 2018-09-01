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Над Лондоном запустят воздушный шар в виде мэра в бикини
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Sky News: над Лондоном запустят воздушный шар в виде мэра в бикини 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Yui Mok, pool
Гигантский воздушный шар в виде мэра Лондона Садика Хана в бикини планируют запустить в небо над Лондоном в субботу в знак протеста против его переизбрания на выборах 2020 года, сообщает телеканал Sky News.
Ранее участники акции протеста против первого визита американского лидера в столицу Великобритании запустили над городом воздушный шар в виде Трампа — младенца.
По данным телеканала, для проведения новой акции более трех тысяч активистов собрали через краудфандинговую платформу около 60 тысяч фунтов стерлингов на изготовление почти девятиметрового воздушного шара в виде Хана. Надувной "мэр" изображен в желтом бикини, который отсылает к одному из запретов Хана — вывешивать в метро рекламу с изображением девушек в бикини.
"Мы не остановимся, пока Хан не уйдет, а жители Лондона не почувствуют себя в безопасности", — говорится на интернет-странице организаторов акции.
​Как сообщает телеканал, за текущий год в Лондоне увеличилось количество преступлений, участники акции протеста заявляют, что не чувствуют себя в безопасности, в связи с чем выступают против переизбрания Хана мэром города на предстоящих выборах.
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