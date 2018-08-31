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Киев отреагировал на убийство Захарченко
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Киев отреагировал на убийство Захарченко 

Lenta.ru + ещё 72 1 час назад
Фото: События / YouTube
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская подтвердила информацию о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, передает «Украинская правда».
«Мы считаем это результатом междоусобных войн», — сказала представитель спецслужбы.
Захарченко скончался в результате получения смертельного ранения при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар». Также пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.
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