В ДНР возобновили движение через границу 

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг объявил о возобновлении въезда и выезда через пункты пропуска на границах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал депутата.
Власти ДНР перекрыли все границы, в том числе с Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) на время спецоперации по обеспечению порядка.
"Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы", — сказал Бриг.
Депутат подчеркнул, что перемещение через границу было возобновлено как для въезда, так и для выезда.
Ранее сообщалось, что в Донецке после гибели главы ДНР Александра Захарченко объявили план "Перехват".