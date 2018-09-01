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В ДНР возобновили движение через границу
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В ДНР возобновили движение через границу 

Газета.Ru + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг объявил о возобновлении въезда и выезда через пункты пропуска на границах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал депутата.
Власти ДНР перекрыли все границы, в том числе с Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) на время спецоперации по обеспечению порядка.
"Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы", — сказал Бриг.
Депутат подчеркнул, что перемещение через границу было возобновлено как для въезда, так и для выезда.
Ранее сообщалось, что в Донецке после гибели главы ДНР Александра Захарченко объявили план "Перехват".
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