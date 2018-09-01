На западе Грузии начались командно-штабные учения Agile Spirit 2018

ТБИЛИСИ , 1 сентября. / ТАСС /. Международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018") начались в субботу в городе Сенаки на базе второй пехотной бригады Вооруженных сил страны. Об этом сообщило минобороны Грузии.

Министр обороны Леван Изория , выступая на церемонии открытия, заявил, что «количество стран, участвующих в учениях, каждый год увеличивается». «Мы приветствуем эти учения, в которых в нынешнем году представлены 10 стран», — сказал он.

Исполняющая обязанности посла США Грузии Элизабет Руди заявила журналистам в Сенаки, что «Agile Spirit 2018 важны в плане развития сотрудничества Грузии со странами-членами и партнерами НАТО ». «Они также призваны содействовать взаимодействию и взаимосовместимости Вооруженных сил Грузии с НАТО», — сказала она в эфире тбилисской телекомпании Imedi.

Как сообщило минобороны республики, в этом году в учениях помимо самой Грузии участвуют еще девять стран и партнеров НАТО: Болгария, Греция, Латвия, Румыния, США, Турция, Украина, Чехия и Эстония. Agile Spirit послужат «планированию и проведению командно-штабных учений на уровне бригад с целью готовности к участию в совместных операциях или реагированию на кризисы в рамках Сил быстрого реагирования НАТО».

По данным министерства, Agile Spirit 2018 пройдут с 1 по 11 сентября в новом формате — в виде компьютерной симуляции и без привлечения войск. «Agile Spirit 2018 будут проведены при поддержке компьютерных симуляционных систем (JCATS/MTWS) без привлечения силы [подразделений вооруженных сил и военной техники]», — сообщило ведомство 29 августа. Учения проходят при поддержке представителей Совместного центра учений и оценки НАТО — Грузия (JTEC), департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии, командования сил специальных операций ВС страны.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии с 2011 года. В 2015 году эти маневры впервые состоялись под эгидой НАТО, а до этого были грузино-американскими. В сентябре 2017 года на полигоне Вооруженных сил Грузии в Орполо (граничащий с Турцией Ахалцихский район) в Agile Spirit принимали участие представители ВС Азербайджана, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, США и Украины.