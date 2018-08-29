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Порошенко напугали «щупальца Москвы»
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Порошенко напугали «щупальца Москвы» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Президент Петр Порошенко в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины фактически обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие президентские выборы.
«Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности», — передает официальный сайт президента Украины слова Порошенко.
Украинский лидер также не сомневается, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы «дискредитировать достижения Киева» с целью «посеять сомнения среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора».
«Мы должны быть готовы дать отпор. Хотя эта задача и не простая. Должны изучить опыт в каждой стране пребывания — опыт законодательный, опыт исполнительный, шаги эффективности», — заявил Порошенко.
Он отметил также, что в плане вмешательства в выборы «Россия уже хорошо набила себе руку на других странах».
«Щупальца Москвы очень крепко проникли в соцсети, отдельные медиа,. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», — сказал Порошенко.
Напомним, во вторник Порошенко сказал, что ждет от МИД страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.
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