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Чехия променяла беженцев на украинцев
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Чехия променяла беженцев на украинцев 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Reuters
Чешская Республика отказалась принимать беженцев из ближневосточных и африканских стран, объяснив, что в страну приезжает много украинских мигрантов. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед вылетом на встречу с главамами правительств Италии и Мальты, сообщает «Радио Прага».
«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины», — сообщил он.
Из опроса Киевского международного института социологических исследований стало известно, что эмигрировать из Украины планируют семь процентов граждан. Из них самыми популярными странами для учебы или работы стали Польша, Чехия и Германия. Россия оказалась на четвертом месте по привлекательности для иммиграции.
17 августа расследование украинского издания «Страна.ua» показало, что украинские моряки принимают активное участие в переправке нелегальных мигрантов в Европу и зарабатывают на этом хорошие деньги. Большую часть экипажа составляют украинские граждане, они начинают захватывать нелегальный рынок.
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