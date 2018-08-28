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Киев перебрасывает войска к границе с Россией
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Киев перебрасывает войска к границе с Россией 

Рамблер 12 часов назад
Украина уже в ближайшее время увеличит группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении, сообщает во вторник пресс-центр командования ВМС ВСУ со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.
>> Украина закрыла Азовское море
"Руководитель ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина опасается военно-экономической блокады азовского побережья, в связи с чем усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море.
Вчера, 28 августа, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, о намеченных на сентябрь маневрах «Восток-2018», которые станут крупнейшими российскими учениями со времен «Запада-81». По словам главы Минобороны, будут задействованы почти 300 тысяч военных (с полным привлечением ВДВ), 36 тысяч танков, БТР и другой техники, а также более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.
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