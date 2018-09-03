В МИД Франции заявили о победе Асада в Сирии

"Асад выиграл войну. Мы должны признать это", — заявил глава французского МИД.

При этом он отметил, что президент Сирии добился победы в войне, но не мира. По мнению министра, для этого Дамаску нужно "политическое решение при участии международных посредников".

Ле Дриан отметил, что Дамаск был полон решимости освободить провинцию Идлиб от террористов. Однако даже если правительственным войскам удастся вернуть регион под свой контроль, это не решит проблем, спровоцировавших конфликт, считает министр.

Глава ведомства добавил, что Франция будет способствовать мирному решению конфликта в Сирии в рамках обсуждения в Генеральной ассамблее ООН

Ле Дриан также подчеркнул, что западная коалиция готова нанести удары по арабской республике в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, остающимся под контролем незаконных вооруженных формирований. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

В последнее время обстановка в данном регионе стала более напряженной. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков , по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" планируют провокацию, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.

*Террористическая организация, запрещенная в России.